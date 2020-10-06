Американка Коллинз последней вышла в 1/4 финала Ролан Гаррос

В заключительном матче 1/8 финала Даниэль Коллинз за два часа вырвала победу над Онс Жабер – 6:4, 4:6, 6:4.

Коллинз на пути к четвертьфиналу сделала 6 брейков, выиграла 70% очков с первой подачи, сделала 25 виннерсов и совершила 29 невынужденных ошибок.

Даниэль Коллинз до 2020 года в Париже имела минусовый баланс побед/поражений – 1-2. Американка во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире Большого шлема и гарантировала себе возвращение в топ-50 мирового рейтинга.

Все пары 1/4 финала Ролан Гаррос-2020:

Ига Свёнтек (Польша) – Мартина Тревизан (Италия)

Элина Свитолина (Украина, 3) – Надя Подороска (Аргентина)

Даниэль Коллинз (США) – София Кенин (США, 4)

Петра Квитова (Чехия, 7) – Лаура Зигемунд (Германия)

Отметим, что из восьми вышеперечисленных теннисисток на турнирах Большого шлема ранее побеждали только Петра Квитова и София Кенин. На Ролан Гаррос никто из этой восьмерки не пробивался дальше полуфинала.