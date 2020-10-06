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Костюк и Саснович проиграли в 1/4 финала Ролан Гаррос
Чуда не произошло
Марта Костюк и Александра Саснович в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции не смогли остановить прошлогодних чемпионок турнира Кристину Младенович и Тимею Бабош (2:6, 5:7). Матч продолжался 1 час и 28 минут.
Во втором сете Костюк и Саснович при счете 2:5 сделали два подряд обратных брейка, но затем в борьбе отдали свою подачу и смирились с поражением.
За выход в четвертьфинал парного турнира Ролан Гаррос Марта Костюк и Александра Саснович заработали 65 тысяч евро призовых и по 240 очков в рейтинг WTA.
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