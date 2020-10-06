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Подороска после победы над Свитолиной переписала историю Ролан Гаррос

Теннис
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Сумасшедший прорыв аргентинки

Подороска после победы над Свитолиной переписала историю Ролан Гаррос
Новина українською

Несколько минут назад Надя Подороска в 1/4 финала сенсационно разбила Элину Свитолину (6:1, 6:4) и стала первой в истории теннисисткой, которой на Ролан Гаррос удалось пройти путь от квалификации до полуфинала.

Помимо Подороски в Открытую эру тенниса из квалификации в полуфинал турнира Большого шлема выходили только Александра Стевенсон (Уимблдон-1999) и Кристи Дори (Australian Open-1978).

Прорыв в полуфинал в Париже позволит Подороске дебютировать в топ-50 рейтинга WTA.

Надя Подороска в полуфинале Ролан Гаррос сыграет с победительницей вечернего матча между Игой Швентек и Мартиной Тревизан.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос Надя Подороска
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