Подороска после победы над Свитолиной переписала историю Ролан Гаррос

Несколько минут назад Надя Подороска в 1/4 финала сенсационно разбила Элину Свитолину ( 6:1, 6:4 ) и стала первой в истории теннисисткой, которой на Ролан Гаррос удалось пройти путь от квалификации до полуфинала.

Nadia Podoroska’s Cinderella run continues!



The Argentinian qualifier defeats No.3 seed Elina Svitolina 64 64 to advance to the #RG20 semifinals.



She is the 1st qualifier to advance to a SF of Roland Garros and the 1st ???????? woman since 2004.



Faces either Swiatek or Trevisan. — WTA Insider (@WTA_insider) October 6, 2020

Помимо Подороски в Открытую эру тенниса из квалификации в полуфинал турнира Большого шлема выходили только Александра Стевенсон (Уимблдон-1999) и Кристи Дори (Australian Open-1978).

Прорыв в полуфинал в Париже позволит Подороске дебютировать в топ-50 рейтинга WTA.

Надя Подороска в полуфинале Ролан Гаррос сыграет с победительницей вечернего матча между Игой Швентек и Мартиной Тревизан.