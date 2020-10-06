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Подороска после победы над Свитолиной переписала историю Ролан Гаррос
Сумасшедший прорыв аргентинки
Несколько минут назад Надя Подороска в 1/4 финала сенсационно разбила Элину Свитолину (
Nadia Podoroska’s Cinderella run continues!— WTA Insider (@WTA_insider) October 6, 2020
The Argentinian qualifier defeats No.3 seed Elina Svitolina 64 64 to advance to the #RG20 semifinals.
She is the 1st qualifier to advance to a SF of Roland Garros and the 1st ???????? woman since 2004.
Faces either Swiatek or Trevisan.
Помимо Подороски в Открытую эру тенниса из квалификации в полуфинал турнира Большого шлема выходили только Александра Стевенсон (Уимблдон-1999) и Кристи Дори (Australian Open-1978).
Прорыв в полуфинал в Париже позволит Подороске дебютировать в топ-50 рейтинга WTA.
Надя Подороска в полуфинале Ролан Гаррос сыграет с победительницей вечернего матча между Игой Швентек и Мартиной Тревизан.
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