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Свитолина проиграла 5 из 7 матчей в четвертьфиналах Шлемов
Украинка до сих пор не научилась играть под давлением
Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос неожиданно проиграла 131-й ракетке мира Наде Подороске (1:6, 4:6) и упустила шанс в третий раз в карьере пробиться в полуфинал на турнире Большого шлема.
Свитолина в 7-й раз играла в четвертьфинале мэйджора – у Элины 5 поражений, причем только в одном случае (на Ролан Гаррос-2017 против Симоны Халеп) первая ракетка Украины выиграла больше 5 геймов.
Элина Свитолина в 2019 году на Шлемах дважды доходила до полуфинала – у Симоны Халеп на Уимблдоне и Серены Уильямс на US Open украинка взяла только по 4 гейма.
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