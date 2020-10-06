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Свитолина проиграла 5 из 7 матчей в четвертьфиналах Шлемов

Теннис
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Украинка до сих пор не научилась играть под давлением

Свитолина проиграла 5 из 7 матчей в четвертьфиналах Шлемов
Новина українською

Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос неожиданно проиграла 131-й ракетке мира Наде Подороске (1:6, 4:6) и упустила шанс в третий раз в карьере пробиться в полуфинал на турнире Большого шлема.

Свитолина в 7-й раз играла в четвертьфинале мэйджора – у Элины 5 поражений, причем только в одном случае (на Ролан Гаррос-2017 против Симоны Халеп) первая ракетка Украины выиграла больше 5 геймов.

Элина Свитолина в 2019 году на Шлемах дважды доходила до полуфинала – у Симоны Халеп на Уимблдоне и Серены Уильямс на US Open украинка взяла только по 4 гейма.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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