Свитолина проиграла 5 из 7 матчей в четвертьфиналах Шлемов

Элина Свитолина в четвертьфинале Ролан Гаррос неожиданно проиграла 131-й ракетке мира Наде Подороске (1:6, 4:6) и упустила шанс в третий раз в карьере пробиться в полуфинал на турнире Большого шлема.

Свитолина в 7-й раз играла в четвертьфинале мэйджора – у Элины 5 поражений, причем только в одном случае (на Ролан Гаррос-2017 против Симоны Халеп) первая ракетка Украины выиграла больше 5 геймов.

Элина Свитолина в 2019 году на Шлемах дважды доходила до полуфинала – у Симоны Халеп на Уимблдоне и Серены Уильямс на US Open украинка взяла только по 4 гейма.