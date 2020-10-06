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Провал Свитолиной в четвертьфинале Ролан Гаррос. ВИДЕО
Обзор матча между Элиной Свитолиной и Надей Подороской (1:6, 4:6)
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