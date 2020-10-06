Свитолина прокомментировала вылет из Ролан Гаррос

Украинка Элина Свитолина прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале турнира Свитолина со счётом 2:6, 4:6 уступила Надие Подороске из Аргентины.

"Она провела отличный матч. В нынешних условиях перестроиться было непросто. В конце концов я была не на 100% готова психологически, и это очень огорчает. Была слишком сфокусирована на негативных моментах, когда что-то не получалось", — приводит слова Свитолиной WTA Insider.

За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q).

В 2019 году победительницей "Ролан Гаррос" стала австралийка Эшли Барти. В этом году она отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.