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Свитолина прокомментировала вылет из Ролан Гаррос
Украинка была не готова
Украинка Элина Свитолина прокомментировала вылет с Открытого чемпионата Франции. В четвертьфинале турнира Свитолина со счётом 2:6, 4:6 уступила Надие Подороске из Аргентины.
"Она провела отличный матч. В нынешних условиях перестроиться было непросто. В конце концов я была не на 100% готова психологически, и это очень огорчает. Была слишком сфокусирована на негативных моментах, когда что-то не получалось", — приводит слова Свитолиной WTA Insider.
За выход в финал Подороска поспорит с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Мартина Тревизан (Италия, Q).
В 2019 году победительницей "Ролан Гаррос" стала австралийка Эшли Барти. В этом году она отказалась от защиты титула и досрочно завершила сезон.
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