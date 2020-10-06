Ролан Гаррос. Костюк и Саснович покидают соревнования

В четвертьфинале парного разряда Roland Garros украинка Марта Костюк в дуэте с белоруской Александрой Саснович уступили действующим чемпионкам венгерке Тимеа Бабош и француженке Кристине Младенович.

Ролан Гаррос. Парный разряд

Марта Костюк/Александра Саснович - Тимеа Бабош/Кристина Младенович 2:6, 5:7

Костюк и Саснович за матч, который длился 88 минут, сделали четыре двойные ошибки против семи у соперниц. При этом, у украинки и беларуски не было ни одного эйса, тогда как у победительниц были две подачи навылет.

Также Костюк и Бабош реализовали четыре из десяти брейк-поинтов, против семи из четырнадцати у соперниц.