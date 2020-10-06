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Циципас рассказал, почему не использует соцсети во время шлемов

Теннис
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По мнению грека, они очень влияют на игроков

Циципас рассказал, почему не использует соцсети во время шлемов
Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как относится к социальным сетям.

"Лично я стараюсь не использовать социальные сети во время „шлемов“. Мне кажется, это помогает сохранять рассудок.

Некоторые из них, например „Твиттер“, могут быть очень токсичными. Там слишком много информации. Не хочется думать о подобных вещах, когда выходишь на корт. Иногда я могу выкладывать фотографии в „Инстаграм“ ради моих фанатов и всех, кто поддерживает и ценит меня и то, что я делаю.

Социальные сети важны, это твой бренд, этого не избежать. Спортсмены могут влиять на людей через соцсети. Главное — использовать их с умом и не злоупотреблять", — приводит слова Циципаса журналист Бен Ротенберг на своей странице в "Твиттере".

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В статье: Стефанос Циципас
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