Циципас рассказал, почему не использует соцсети во время шлемов

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как относится к социальным сетям.

"Лично я стараюсь не использовать социальные сети во время „шлемов“. Мне кажется, это помогает сохранять рассудок.

Некоторые из них, например „Твиттер“, могут быть очень токсичными. Там слишком много информации. Не хочется думать о подобных вещах, когда выходишь на корт. Иногда я могу выкладывать фотографии в „Инстаграм“ ради моих фанатов и всех, кто поддерживает и ценит меня и то, что я делаю.

Социальные сети важны, это твой бренд, этого не избежать. Спортсмены могут влиять на людей через соцсети. Главное — использовать их с умом и не злоупотреблять", — приводит слова Циципаса журналист Бен Ротенберг на своей странице в "Твиттере".