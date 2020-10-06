Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Циципас рассказал, почему не использует соцсети во время шлемов
По мнению грека, они очень влияют на игроков
Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как относится к социальным сетям.
"Лично я стараюсь не использовать социальные сети во время „шлемов“. Мне кажется, это помогает сохранять рассудок.
Некоторые из них, например „Твиттер“, могут быть очень токсичными. Там слишком много информации. Не хочется думать о подобных вещах, когда выходишь на корт. Иногда я могу выкладывать фотографии в „Инстаграм“ ради моих фанатов и всех, кто поддерживает и ценит меня и то, что я делаю.
Социальные сети важны, это твой бренд, этого не избежать. Спортсмены могут влиять на людей через соцсети. Главное — использовать их с умом и не злоупотреблять", — приводит слова Циципаса журналист Бен Ротенберг на своей странице в "Твиттере".
Популярное сейчас
- Динамо подписало бразильца Клейтона
- Известны результаты повторного тестирования на коронавирус игроков Шахтера
- Динамо услышало ответ Фламенго и вышло из переговоров по поводу бразильского нападающего - СМИ
- А может Свитолина? На Ролан Гаррос будет новая чемпионка
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск