Надаль и Шварцман пробились в полуфинал Ролан Гаррос

Диего Шварцман в четвертьфинале за 5 часов и 10 минут обыграл двукратного финалиста Ролан Гаррос Доминика Тима (7:6, 5:7, 6:7, 7:6, 6:2) и гарантировал себе дебют в топ-10 мирового рейтинга.

В четвертом сете Шварцман отыгрался с 0:2, а на тайбрейке дважды возвращался в игру после мини-брейков Тима. В решающей партии аргентинец сделал два брейка, а в геймах на своей подаче проиграл только пять очков.

Рафаэль Надаль в 13-й раз вышел в полуфинал Ролан Гаррос, остановив в трех сетах перспективного итальянца Янника Синнера, который стал первым, кому в Париже удалось оказать испанцу реальное сопротивление – 7:6, 6:4, 6:1.

Синнер в первом сете в 12-м гейме не смог подать на партию, а во втором сете не реализовал преимущество в один брейк.