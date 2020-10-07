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Швёнтек стала второй полуфиналисткой Ролан Гаррос

Теннис
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Полячка продолжает громить соперниц

Швёнтек стала второй полуфиналисткой Ролан Гаррос
Новина українською

В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек за 1 час и 20 минут разобралась с Мартиной Тревизан (6:3, 6:1).

Швёнтек на пути к главной победе в карьере сделала 6 брейков и проиграла 2 гейма на своей подаче. Также на счету 19-летней теннисистки 20 виннерсов и 19 невынужденных ошибок.

Швёнтек стала первой польской полуфиналисткой Ролан Гаррос в Открытую эру. В 1/2 финала ее ждет матч с обидчицей Элины Свитолиной Надей Подороской.

Отметим, что благодаря выходу в полуфинал Ролан Гаррос Ига Швёнтек гарантированно дебютирует в топ-35 рейтинга WTA.

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В статье: Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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