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Швёнтек стала второй полуфиналисткой Ролан Гаррос
Полячка продолжает громить соперниц
В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек за 1 час и 20 минут разобралась с Мартиной Тревизан (6:3, 6:1).
Швёнтек на пути к главной победе в карьере сделала 6 брейков и проиграла 2 гейма на своей подаче. Также на счету 19-летней теннисистки 20 виннерсов и 19 невынужденных ошибок.
Швёнтек стала первой польской полуфиналисткой Ролан Гаррос в Открытую эру. В 1/2 финала ее ждет матч с обидчицей Элины Свитолиной Надей Подороской.
Отметим, что благодаря выходу в полуфинал Ролан Гаррос Ига Швёнтек гарантированно дебютирует в топ-35 рейтинга WTA.
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