Теннис
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Тим выполнил удар дня на Ролан Гаррос. ВИДЕО
Превосходный укороченный удар в исполнении австрийца
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