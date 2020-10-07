Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будивельник подписал американского защитником
Киевляне продолжают усиливать состав перед возвращением в Суперлигу
БК Будивельник на клубной странице в Instagram объявил о подписании контракта с 26-летним защитником Реджи Джонсоном.
Прошлый сезон Джонсон отыграл в элитном дивизионе чемпионата Венгрии. Американец выдавал солидную персональную статистику – 21,1 очка, 3,6 передачи и 3,3 подбора в среднем за игру. Впечатляет и его бросковая линейка – 49% с игры, включая 41% реализации трехочковых.
Помимо Венгрии Джонсон в Европе поиграл в Испании и Швеции, а на студенческом уровне представлял университеты Майами и Хэмптона.
⚡️Реджі Джонсон став гравцем «Будівельника»!⚡️ Раді повідомити про підписання ще одного гравця на сезон 2020/21. До нашого клубу приєднується 26-річний американський захисник Реджіналд Джонсон-молодший. Реджі (26 років, 188 см, 86 кг) сезон 2019/20 провів в елітному дивізіоні Угорщини у складі «Залакерамія ЗТЕ», де 20 матчах у середньому за 34 хвилини мав статистику в 21,1 очка + 3,6 передачі + 3,3 підбирання + 1,4 перехоплення. Джонсон влучав 49,8% з гри та 75,3 % штрафних, також реалізуючи 41% дальніх спроб. До «Залакерамії» Джонсон грав в угорському «Капошварі», клубі другого за престижністю іспанського дивізіону «Оренсе» та за шведський клуб KFUM. Реджі Джонсон також свого часу провів 4 сезони в NCAA за «Маямі» та «Хемптон». В своєму випускному сезоні (2015/16) наш новачок в середньому набирав 18 очок + 3,6 підбирання + 4,0 передачі + 1,6 перехоплення за 36 хвилини у грі. З "Хемптоном" Джонсон двічі грав у рамках Березневого Шаленства (March Madness). Вітаємо Реджі в «Будівельнику» та бажаємо якнайшвидшої адаптації в команді та новій країні! #BCBudivelnyk #БКБудівельник #МиПовертаємось Reginald Johnson JR has signed with Budivelnyk! US guard played his last season in Hungary with Zalakeramia ZTE and brought 21,1 PTS + 3,6 AST + 3,3 REB + 1,4 STL per game. He got 4 seasons in NCAA and twice took a part in March Madness with Hampton Pirates. Also, Reginald played in Sweden, Second Spanish division, and another Hungarian club KK Kaposvari. Welcome to the team, @reggbr32 !
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Сербский экс-защитник Карпат открыл футбольное агентство и приехал во Львов
- Будет заседать спецкомиссия. Сине-желтые сдают решающий тест перед матчем с Францией
- Франция - Украина. Анонс и прогноз на товарищеский матч
- Сегодня Элина Свитолина сыграет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО