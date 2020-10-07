Обманутые надежды. Чем запомнились украинки на Ролан Гаррос

Все самые важные матчи на Ролан Гаррос еще впереди, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что осенний Париж стал свидетелем одного из самых сенсационных турниров в истории Открытой эры. Это был превосходный шанс для украинок во главе с Элиной Свитолиной оставить свое место в истории. Не получилось…

Не нужно себя обманывать – Свитолина не претендовала на победу на Ролан Гаррос

После прошлогодних Уимблдона и US Open могло показаться, что Элина Свитолина выходит на новый уровень в контексте умения справляться с давлением больших матчей на Шлемах, но Ролан Гаррос в очередной раз показал, что первая ракетка Украины до сих пор не готова по-настоящему претендовать на мэйджор.

Едва ли в обозримом будущем у Свитолиной будет лучший шанс открыть счет своим титулам на Шлемах. Пока Элина не без приключений двигалась по направлению к четвертьфиналу (чего только стоят 0:6 во втором сете матча второго раунда против Ренаты Сарасуа), главные конкурентки украинки по верхней половине турнирной сетки одна за другой самоустранялись из борьбы – Йоханна Конта и Маркета Вондроушова вылетели в первом раунде, Виктория Азаренко и Серена Уильямс покинули Париж в один день после матчей второго круга, а Симона Халеп и Кики Бертенс сенсационно оступились в поединках 1/8 финала.

All in the mind.@ElinaSvitolina battle back against Zarazua 6-3 0-6 6-2 and is into the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/EkUy1Cfo78 — Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020

Когда туман рассеялся, выяснилось, что компанию Свитолиной в четвертьфинале составляют два квалифайера и одновременно дебютантки основной сетки Ролан Гаррос Надя Подороска и Мартина Тревизан, а также перспективная 19-летняя полячка Ига Швентек, которая после доминирующей победы над Симоной Халеп настолько впечатлила букмекеров, что те присвоили ей статус главного фаворита турнира.

Никто из вышеперечисленной троицы ни разу не добирался до финала на турнирах WTA – Свитолина 10 дней назад в Страсбурге оформила свой 15-й титул в карьере. Подороска, Тревизан и Швентек суммарно до старта Ролан Гаррос имели всего 10 побед в основе Шлемов – у Элины было 59 и 6 выходов в четвертьфинал. Громадная пропасть в опыте и классе…Оставалось только реализовать все это корте.

Нет сомнений, что Свитолина прекрасно понимала, какой превосходный шанс внезапно свалился ей на голову. Но когда наступило время подтверждать свой фаворитизм не на бумаге, а в борьбе, то очень скоро выяснилось, что украинка не в состоянии навязать свою игру даже теннисистке из второй сотни мирового рейтинга.

В четвертьфинальном матче против Нади Подороски мы увидели привычную Свитолину с ее традиционным игровым рисунком, построенном на двух принципах – разрушай теннис соперницы и надейся, что когда-нибудь она перестанет попадать в корт.

Элина всю игру просидела в обороне (8-30 по виннерсам) и так и не дождалась спада Подороски. 33% выигранных очков с первой подачи, 8 из 9 упущенных геймов на подаче и 22 невынужденных ошибки при минимуме атакующих действий – с таким уровнем тенниса даже удивительно, как Свитолиной удалось взять 6 геймов.

В Риме оборонительную модель Свитолиной на запчасти разобрала Маркета Вондроушова с ее акцентом на прекрасно работающие на грунте укороченные. Сделала ли украинка хоть какие-то выводы после того матча? Надя Подороска показала, что нет. И вряд ли когда-нибудь сделает. Не в 26 лет, не после 10 сезонов на профессиональном уровне…

Печально каждый раз осознавать, что Элина Свитолина на турнирах Большого шлема из года в год полностью зависима от того, полетит у соперницы или не полетит. Всем тем, кто неравнодушен к карьерному пути лучшей теннисистки Украины, пора смириться с этим и больше не тешить себя иллюзиями.

Ястремская и Костюк: ошибки, нервы и поражения в первом круге

Даяна Ястремская после достойного выступления в Риме приехала в Париж с мыслями о второй неделе турнира и потенциальном реванше с Симоной Халеп, однако для одесситки все закончилось уже после матча первого круга против Дарьи Гавриловой, которая на Ролан Гаррос вернулась после годичного перерыва в карьере.

Пока Ястремская пыталась понять, как играть на грунте в холодную и влажную погоду, Гаврилова просто возвращала мячи на половину корта украинки, а та дарила ей в ответ легкие очки. Очень много легких очков.

За два не самых продолжительных сета украинка настреляла 38 невынужденных ошибок и проиграла фактически все ключевые розыгрыши – Даяна на приеме реализовала только 11% заработанных брейк-поинтов, а на своей подаче отдала 3 гейма при всего 4 шансах соперницы на брейк. 4:6, 3:6 – и Ястремская по-прежнему без побед на Ролан Гаррос. Как и без четкого понимания, в каком направлении развивается ее карьера.

Марта Костюк подавала тревожные сигналы еще во время квалификации, а в матче с Нао Хибино все проблемы юной украинки снова вылезли наружу – чудовищная нестабильность и катастрофическая игра на второй подаче в этот раз усилились отсутствием желания биться за результат.

После спорного решения судьи Костюк по-детски обиделась на весь мир и откровенно бросила играть, словно специально пробивая то в сетку, то в аут. Кому и что она пыталась доказать, ежеминутно ухудшая свою ситуацию? А могла бы направить свою негативную энергию в правильное русло и хотя бы попытаться организовать камбэк. А так по лояльной сетке Костюк в четвертьфинал Ролан Гаррос вышла Даниэль Коллинз, которая до 2020 года в Париже выиграла только один матч.

4:6, 0:6 – не таким мы видели дебют Марты на Открытом чемпионате Франции. Кажется, она все еще не повзрослела.

Козлова и Завацкая вновь не прыгнули выше головы

Для Екатерины Козловой французский Шлем закончился после матча первого круга против Паолы Бадосы (2:6, 6:4, 3:6). Как показали дальнейшие события, теннисистка из Николаева может быть довольна тем, что показала на корте, особенно учитывая тот факт, что до приезда в Париж в последний раз на грунте она играла в мае 2019 года.

Бадоса после тяжелой победы над Козловой так разогналась, что убрала со своего пути финалистку Ролан Гаррос-2018 Слоан Стивенс и чемпионку 2017 года Елену Остапенко. И только в 1/8 финала 87-ю ракетку мира остановила Лаура Зигемунд, которая до сих пор ведет борьбу за титул.

Катарина Завацкая свой дебют на Открытом чемпионате Франции описала одной емкой и очень точной фразой: «Это было худшее окончание матча в истории Ролан Гаррос». И с украинкой сложно не согласиться – она полтора сета на равных сражалась с 8-й ракеткой мира Кики Бертенс и реально претендовала на апсет, пока с ее ракетками не начала твориться какая-то мистика. Катарина доигрывала матч неродной ракеткой, чем опытная Бертенс с легкостью воспользовалась, забрав решающий сет со счетом – 6:0.

«Третий сет – это вообще отдельная история. Это что-то нереальное случилось с этими ракетками, я порвала их все! Недавно я поменяла струны: теперь это наполовину мои струны, наполовину – гибрид. Я отдала на натяжку их перед матчем, у меня было три новые ракетки, и я абсолютно не понимаю, как такое могло случиться именно на этом турнире.

По ходу матча, когда я порвала только одну, я не думала о том, что нужно их отдать на натяжку. Если бы мне кто-то подсказал, если бы тренер подсказал, а так сама я была настолько сконцентрирована на игре, что об этом не думала. Эта ракетка порвалась, у меня появились слезы, я начала плакать, я очень старалась вернуться в матч, но играть не своей ракеткой… Я отдала ракетку на натяжку, когда в сумке у меня оставалась только одна. Мне стоило это сделать, когда порвалась первая. Но я об этом вообще не думала. У меня же столько ракеток в сумке лежит, я не могла себе представить, что порву все. Я отдала, но я быстрее проиграла, чем мне ее принесли».

Слезы – это явно не то, на что заслужила Катарина Завацкая после такого драматичного матча.