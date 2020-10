Обманутые надежды. Чем запомнились украинки на Ролан Гаррос

Все самые важные матчи на Ролан Гаррос еще впереди, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что осенний Париж стал свидетелем одного из самых сенсационных турниров в истории Открытой эры. Это был превосходный шанс для украинок во главе с Элиной Свитолиной оставить свое место в истории. Не получилось…

Не нужно себя обманывать – Свитолина не претендовала на победу на Ролан Гаррос

После прошлогодних Уимблдона и US Open могло показаться, что Элина Свитолина выходит на новый уровень в контексте умения справляться с давлением больших матчей на Шлемах, но Ролан Гаррос в очередной раз показал, что первая ракетка Украины до сих пор не готова по-настоящему претендовать на мэйджор.

Едва ли в обозримом будущем у Свитолиной будет лучший шанс открыть счет своим титулам на Шлемах. Пока Элина не без приключений двигалась по направлению к четвертьфиналу (чего только стоят 0:6 во втором сете матча второго раунда против Ренаты Сарасуа), главные конкурентки украинки по верхней половине турнирной сетки одна за другой самоустранялись из борьбы – Йоханна Конта и Маркета Вондроушова вылетели в первом раунде, Виктория Азаренко и Серена Уильямс покинули Париж в один день после матчей второго круга, а Симона Халеп и Кики Бертенс сенсационно оступились в поединках 1/8 финала.

All in the mind.@ElinaSvitolina battle back against Zarazua 6-3 0-6 6-2 and is into the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/EkUy1Cfo78