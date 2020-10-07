Квитова спустя 8 лет вернулась в полуфинал Ролан Гаррос

В четвертьфинале Ролан Гаррос Петра Квитова за 1 час и 17 минут обыграла 66-ю ракетку мира и Германии Лауру Зигемунд – 6:3, 6:3.

Первый сет Квитова забрала за счет брейка в четвертом гейме. Во второй партии Петра организовала еще четыре брейка, чем компенсировала два неудачных гейма на своей подаче.

В матче с Зигемунд Квитова подала 6 эйсов, совершила 22 виннерса при 15 невынужденных ошибках.

Квитова в седьмой раз вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Чешка дважды выигрывала Уимблдон, а на Australian Open в 2019 году проиграла в финале Наоми Осаке.

Петра Квитова в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции сыграет с победительницей американского противостояния София Кенин – Даниэль Коллинз.