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Кенин вышла в полуфинал Ролан Гаррос
Теннисистка выиграла все три сета
Американская теннисистка Софья Кенин вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче 1/4 финала турнира она победила соотечественницу Даниэль Коллинз.
Ролан Гаррос. 7 октября
Софья Кенин - Даниэль Коллинз 6:4, 4:6, 6:0
Матч продлился ровно два часа. Шестая ракетка мира Кенин выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.
В полуфинале Кенин встретится с чешкой Петрой Квитовой. Ранее она в двух сетах в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победила немку Лауру Зигемунд.
Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).
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