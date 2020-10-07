  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кенин вышла в полуфинал Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кенин вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка выиграла все три сета

Кенин вышла в полуфинал Ролан Гаррос
Новина українською

Американская теннисистка Софья Кенин вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче 1/4 финала турнира она победила соотечественницу Даниэль Коллинз.

Ролан Гаррос. 7 октября

Софья Кенин - Даниэль Коллинз 6:4, 4:6, 6:0

Матч продлился ровно два часа. Шестая ракетка мира Кенин выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

В полуфинале Кенин встретится с чешкой Петрой Квитовой. Ранее она в двух сетах в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победила немку Лауру Зигемунд.

Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниэль Коллинс Ролан Гаррос Софья Кенин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...