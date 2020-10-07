Кенин вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Американская теннисистка Софья Кенин вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису. В матче 1/4 финала турнира она победила соотечественницу Даниэль Коллинз.

Ролан Гаррос. 7 октября

Софья Кенин - Даниэль Коллинз 6:4, 4:6, 6:0

Матч продлился ровно два часа. Шестая ракетка мира Кенин выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. Её соперница, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 8.

В полуфинале Кенин встретится с чешкой Петрой Квитовой. Ранее она в двух сетах в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победила немку Лауру Зигемунд.

Во втором полуфинале сыграют Ига Свёнтек (Польша) и Надия Подороска (Аргентина).