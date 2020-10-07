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Квитова поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Ролан Гаррос

Теннис
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Чешка довольна своей игрой

Квитова поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Ролан Гаррос
Новина українською

Чешская теннисистка Петра Квитова поделилась эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала она обыграла немку Лауру Зигемунд — 6:3, 6:3.

"Горжусь тем, как сыграла сегодня. С того момента, как сегодня проснулась, я ужасно нервничала. Понимала, что за каждый розыгрыш в игре придётся бороться до последнего. Лаура — тяжёлый соперник с очень разнообразным арсеналом ударов и приёмов. Ну и не стоит забывать, что мы играли в четвертьфинале мэйджора — тут всегда нервы выходят на первый план.

Тем не менее, я довольна всем — тем, как я справилась психологически и, конечно, своей игрой", — цитирует Квитову официальный сайт WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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В статье: Петра Квитова Лаура Зигемунд
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