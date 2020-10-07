Ролан Гаррос. Циципас вышел в полуфинал обыграв россиянина Рублева

Стефанос Циципас легко обыграл россиянина Андрея Рублёва и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

Ролан Гаррос. 7 октября

Стефанос Циципас - Андрей Рублев 7:5, 6:2

Соперники провели на корте 1 час 57 минут. Шестая ракетка мира из Греции 7 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. 12-я ракетка мира Рублёв выполнил 7 эйсов и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.