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Циципас: Во время матча вспомнил, что я большой боец

Теннис
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Стефанос прокомментировал выход в полуфинал

Циципас: Во время матча вспомнил, что я большой боец
Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала он обыграл вторую ракетку России Андрея Рублёва — 7:5, 6:2, 6:3.

"Я чувствовал себя комфортно, играя на этом корте, и, несмотря на неудачный старт и потерю подачи, вспомнил, какой я большой боец. Это же касается поиска решений в трудные моменты. В конце концов мне удалось заставить свой мозг работать", — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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В статье: Стефанос Циципас Ролан Гаррос
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