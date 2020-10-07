Циципас: Во время матча вспомнил, что я большой боец

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В матче 1/4 финала он обыграл вторую ракетку России Андрея Рублёва — 7:5, 6:2, 6:3.

"Я чувствовал себя комфортно, играя на этом корте, и, несмотря на неудачный старт и потерю подачи, вспомнил, какой я большой боец. Это же касается поиска решений в трудные моменты. В конце концов мне удалось заставить свой мозг работать", — цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

В полуфинале Циципас сыграет с победителем матча Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Новак Джокович (Сербия).

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.