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Джокович мог сняться с Ролан Гаррос

Теннис
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Джокович мог сняться с Ролан Гаррос
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Накануне Новак Джокович в четырех сетах обыграл Пабло Карреньо-Бусту и в 10-й раз вышел в полуфинал Ролан Гаррос. После поражения в первой партии лидер посева брал медицинский тайм-аут.

На послематчевой пресс-конференции Джокович сообщил, что мог не выйти на корт.

"Мой физиотерапевт Милян и врач ATP Поли два часа занимались моей шеей, пытаясь привести меня в форму, чтобы я мог играть. Должен признать, что какое-то время ситуация была неопределенная. Я не знал, смогу ли играть", - отметил Джокович.

В полуфинале французского Шлема Джоковича ждет матч со Стефаносом Циципасом, который выиграл последние 15 сетов на турнире.

Новак Джокович в 2020 году выиграл 36 из 37 матчей на уровне АТР.

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В статье: Новак Джокович Ролан Гаррос
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