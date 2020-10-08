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Топ-теннисист из Бельгии заразился коронавирусом
Давид Гоффен стал жертвой пандемии
Экс-седьмая ракетка мира в соцсетях подтвердил положительный тест на COVID-19. Гоффен сообщил, что чувствует себя хорошо.
Из-за коронавируса бельгиец не сыграет на турнире АТР в Санкт-Петербурге, а его возвращение на корт ожидается не ранее 19 октября на домашнем турнире в Антверпене.
Гоффен проиграл три последних матча – бельгиец на US Open вылетел в четвертом раунде, а затем в Риме и на Ролан Гаррос в матчах с Марином Чиличем и Янником Синнером не смог взять ни одного сета.
В актуальном рейтинге АТР Давид Гоффен находится на 13-й позиции.
Ранее с коронавирусом столкнулись Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и другие.
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