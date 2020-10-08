  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Топ-теннисист из Бельгии заразился коронавирусом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Топ-теннисист из Бельгии заразился коронавирусом

Теннис
(1 голосов)

Давид Гоффен стал жертвой пандемии

Топ-теннисист из Бельгии заразился коронавирусом
Новина українською

Экс-седьмая ракетка мира в соцсетях подтвердил положительный тест на COVID-19. Гоффен сообщил, что чувствует себя хорошо.

Из-за коронавируса бельгиец не сыграет на турнире АТР в Санкт-Петербурге, а его возвращение на корт ожидается не ранее 19 октября на домашнем турнире в Антверпене.

Гоффен проиграл три последних матча – бельгиец на US Open вылетел в четвертом раунде, а затем в Риме и на Ролан Гаррос в матчах с Марином Чиличем и Янником Синнером не смог взять ни одного сета.

В актуальном рейтинге АТР Давид Гоффен находится на 13-й позиции.

Ранее с коронавирусом столкнулись Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и другие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Гоффен коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...