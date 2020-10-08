Топ-теннисист из Бельгии заразился коронавирусом

Экс-седьмая ракетка мира в соцсетях подтвердил положительный тест на COVID-19. Гоффен сообщил, что чувствует себя хорошо.

Из-за коронавируса бельгиец не сыграет на турнире АТР в Санкт-Петербурге, а его возвращение на корт ожидается не ранее 19 октября на домашнем турнире в Антверпене.

Гоффен проиграл три последних матча – бельгиец на US Open вылетел в четвертом раунде, а затем в Риме и на Ролан Гаррос в матчах с Марином Чиличем и Янником Синнером не смог взять ни одного сета.

В актуальном рейтинге АТР Давид Гоффен находится на 13-й позиции.

Ранее с коронавирусом столкнулись Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и другие.