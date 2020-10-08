Швёнтек разгромила обидчицу Свитолиной и вышла в финал Ролан Гаррос

Ига Швёнтек стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции, остановив в 1/2 финала сенсационную аргентинку Надю Подороску, которая вошла в историю турнира, как первая теннисистка, который удалось в Париже пройти путь от квалификации до полуфинала. Швёнтек выиграла в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:2, 6:1.

Швёнтек начала матч с раннего брейка, затем в 5-м гейме отыграла брейк-поинт и добила Подороску еще одним успешным геймом на приеме.

Во втором сете полячка быстро повела 3:0 и без проблем закрыла матч в свою пользу.

Швёнтек в полуфинальном матче сделала 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче. Также на счету 53-й ракетки мира 22 виннерса и 20 невынужденных ошибок.

Ига Швёнтек в финале Ролан Гаррос сыграет с Петрой Квитовой или Софией Кенин.