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Швёнтек разгромила обидчицу Свитолиной и вышла в финал Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Полячку не остановить

Швёнтек разгромила обидчицу Свитолиной и вышла в финал Ролан Гаррос
Новина українською

Ига Швёнтек стала первой финалисткой Открытого чемпионата Франции, остановив в 1/2 финала сенсационную аргентинку Надю Подороску, которая вошла в историю турнира, как первая теннисистка, который удалось в Париже пройти путь от квалификации до полуфинала. Швёнтек выиграла в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:2, 6:1.

Швёнтек начала матч с раннего брейка, затем в 5-м гейме отыграла брейк-поинт и добила Подороску еще одним успешным геймом на приеме.

Во втором сете полячка быстро повела 3:0 и без проблем закрыла матч в свою пользу.

Швёнтек в полуфинальном матче сделала 5 брейков при одном неудачном гейме на своей подаче. Также на счету 53-й ракетки мира 22 виннерса и 20 невынужденных ошибок.

Ига Швёнтек в финале Ролан Гаррос сыграет с Петрой Квитовой или Софией Кенин.

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В статье: Ролан Гаррос Ига Швёнтек Надя Подороска
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