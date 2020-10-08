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Швёнтек дошла до финала РГ, не проиграв ни единого сета

Теннис
(2 голосов)

Польская теннисистка проделала большой объём работы

Швёнтек дошла до финала РГ, не проиграв ни единого сета
Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек, сенсационно пробившаяся в финал Открытого чемпионата Франции, добралась до решающего матча крайне уверенно — без проигранных сетов.

Более того, полячка лишь однажды за шесть матчей отдала соперницам более трёх геймов в партии — это случилось во втором круге, когда она обыграла представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:1, 6:4.

Путь Швёнтек до финала:

1-й круг: Маркета Вондроушорва (Чехия, 15) — 6:1, 6:2
2-й круг: Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — 6:1, 6:4
3-й круг: Эжени Бушар (Канада) — 6:3, 6:2
4-й круг: Симона Халеп (Румыния, 1) — 6:1, 6:2
1/4 финала: Мартина Тревизан (Италия) — 6:3, 6:1
1/2 финала: Надия Подороска (Аргентина) — 6:2, 6:1

За главный трофей соревнований 19-летняя теннисистка поспорит с победительницей встречи Петра Квитова (Чехия) — Софья Кенин (США).

Благодаря успешным выступлениям Швёнтек уже в ближайший понедельник станет как минимум 24-й ракеткой мира. В настоящий момент она располагается на 53-й строчке в рейтинге WTA.

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В статье: Ига Свёнтек
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