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Кенин обыграла Квитову и вышла в финал Ролан Гаррос
Софья в упорном матче добыла победу
Американская теннисистка Софья Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису. В полуфинале турнира шестая ракетка мира победила чешку Петру Квитову.
Ролан Гаррос. 8 октября
Софья Кенин - Петра Квитова 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Кенин выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Её соперница, 11-я ракетка мира Квитова, дважды подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 12.
В финале турнира Кенин сыграет с 19-летней представительницей Польши Игой Швёнтек. Ранее она нанесла поражение аргентинке Надии Подороске со счётом 6:2, 6:1.
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