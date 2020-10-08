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Кенин: Финал? Я уже выигрывала в Австралии

Теннис
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Софья довольна своей игрой

Кенин: Финал? Я уже выигрывала в Австралии
Новина українською

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала выход в финал "Ролан Гаррос". В полуфинале она победила представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:4, 7:5. В финале Открытого чемпионата Франции по теннису Кенин сыграет с 19-летней полькой Игой Швёнтек.

"Петра — очень крутой игрок, с агрессивной игрой и невероятной подачей. Я знала, что для победы мне нужно показать ещё более крутой теннис.

Я счастлива и очень горжусь собой. Позади великолепный матч в моём исполнении.

Финал? Я уже выигрывала в Австралии. На протяжении последней недели я провела немало тяжёлых матчей, поэтому очень рада оказаться в финале. Хочу здорово подготовиться к последнему матчу и сделать всё возможное для победы", — цитирует Кенин пресс-служба WTA.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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В статье: Софья Кенин
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