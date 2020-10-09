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Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кенин выполнила лучший удар дня на Ролан Гаррос. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Американка эффектно перехитрила Петру Квитову на важном мяче

Кенин выполнила лучший удар дня на Ролан Гаррос. ВИДЕО
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В статье: Ролан Гаррос София Кенин
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