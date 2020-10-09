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Теннисист на матч-боле подвернул ногу и снялся с турнира
Какая обидная ситуация
Кристофер О’Коннелл в 1/8 финала челленджера в Барселоне уверенно приближался к победе над Карлос Гимено-Валеро – австралиец вел в счете 7:6, 5:2 и имел матч-бол на своей подаче.
Казалось, через мгновение О’Коннелл оформит путевку в четвертьфинал, но Кристофер в самый ответственный момент подвернул ногу. Травма была настолько серьезной, что теннисист не вернулся на корт, хотя от победы его отделяли всего два выигранных мяча.
O'Connell had to retire due to an injury that occurred on his MP!— Ardeal (@UnArdeal) October 8, 2020
Tennis can be such a cruel B**** sometimes. pic.twitter.com/aD6Lp9NtmR
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