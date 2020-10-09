Теннисист на матч-боле подвернул ногу и снялся с турнира

Кристофер О’Коннелл в 1/8 финала челленджера в Барселоне уверенно приближался к победе над Карлос Гимено-Валеро – австралиец вел в счете 7:6, 5:2 и имел матч-бол на своей подаче.

Казалось, через мгновение О’Коннелл оформит путевку в четвертьфинал, но Кристофер в самый ответственный момент подвернул ногу. Травма была настолько серьезной, что теннисист не вернулся на корт, хотя от победы его отделяли всего два выигранных мяча.