Ана Иванович: Не думаю о возобновлении карьеры

Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года в 29-летнем возрасте. Спустя три года сербка высказалась о своем возможном камбэке в WTA-тур.

"Думаю ли я о возобновлении карьеры? Пожалуй, что нет. Я иногда скучаю за турнирами, особенно, когда идут крупные соревнования, но я погружена в жизнь детей и все время провожу с ними. Возвращение в теннис потребовало бы слишком много времени", - цитирует Иванович официальный сайт WTA.

Ана Иванович за карьеру выиграла 15 титулов и заработала свыше 15 миллионов долларов призовых.

Сейчас экс-теннисистка вместе со знаменитым футболистом Бастианом Швайнштайгером воспитывают двух детей.