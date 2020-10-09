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Ана Иванович: Не думаю о возобновлении карьеры
Экс-первая ракетка мира не собирается возвращаться на корт
Ана Иванович завершила карьеру в декабре 2016 года в 29-летнем возрасте. Спустя три года сербка высказалась о своем возможном камбэке в WTA-тур.
"Думаю ли я о возобновлении карьеры? Пожалуй, что нет. Я иногда скучаю за турнирами, особенно, когда идут крупные соревнования, но я погружена в жизнь детей и все время провожу с ними. Возвращение в теннис потребовало бы слишком много времени", - цитирует Иванович официальный сайт WTA.
Ана Иванович за карьеру выиграла 15 титулов и заработала свыше 15 миллионов долларов призовых.
Сейчас экс-теннисистка вместе со знаменитым футболистом Бастианом Швайнштайгером воспитывают двух детей.
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