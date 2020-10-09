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Как Швёнтек и Кенин выходили в финал Ролан Гаррос. ВИДЕО
Обзоры полуфинальных матчей Открытого чемпионата Франции
София Кенин – Петра Квитова – 6:4, 7:5
Ига Швёнтек – Надя Подороска – 6:2, 6:1
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