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Путь Швёнтек к финалу Ролан Гаррос – один из самых доминирующих в истории турнира

Теннис
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Полячку в Париже не остановить

Путь Швёнтек к финалу Ролан Гаррос – один из самых доминирующих в истории турнира
Новина українською

Накануне 19-летняя Ига Швёнтек со счетом 6:2, 6:1 разгромила Надю Подороску и вышла в финал Открытого чемпионата Франции.

На пути к решающему матчу Швёнтек за 6 матчей отдала соперницам лишь 23 гейма. 9 из 12 сетов Ига выиграла со счетом 6:2 или 6:1.

В истории Ролан Гаррос только пятерым теннисисткам на пути к финалу удалось проиграть меньше геймов, чем Швёнтек в 2020 году. Этот рейтинг возглавляет француженка Мэри Пирс, которая в 1993 году отдала соперницам лишь 10 геймов, но при этом потерпела поражение в финале.

За титул на Ролан Гаррос Ига Швёнтек в субботу поспорит с шестой ракеткой мира Софией Кенин.

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В статье: Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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