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Карла Суарес-Наварро, у которой был обнаружен рак, рассказала о своем состоянии

Теннис
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Теннисистка проходит курс реабилитации

Карла Суарес-Наварро, у которой был обнаружен рак, рассказала о своем состоянии
Новина українською

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро рассказала о своём состоянии. Недавно у спортсменки была обнаружена злокачественная опухоль — болезнь Ходжкина.

"Недавно я начала курс терапии. Следую советам медиков и иду вперёд с надеждой и оптимизмом. Большое спасибо за все тёплые слова", — написала Суарес-Наварро на своей странице в "Инстаграме".

В комментариях теннисистку поддержали бывшая первая ракетка мира Динара Сафина, полуфиналист "Ролан Гаррос" Диего Шварцман, итальянец Фабио Фоньини, известный футболист Рафинья Алькантара и другие.

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В статье: Карла Суарес-Наварро
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