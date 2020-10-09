Карла Суарес-Наварро, у которой был обнаружен рак, рассказала о своем состоянии

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро рассказала о своём состоянии. Недавно у спортсменки была обнаружена злокачественная опухоль — болезнь Ходжкина.

"Недавно я начала курс терапии. Следую советам медиков и иду вперёд с надеждой и оптимизмом. Большое спасибо за все тёплые слова", — написала Суарес-Наварро на своей странице в "Инстаграме".

В комментариях теннисистку поддержали бывшая первая ракетка мира Динара Сафина, полуфиналист "Ролан Гаррос" Диего Шварцман, итальянец Фабио Фоньини, известный футболист Рафинья Алькантара и другие.