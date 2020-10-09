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Надаль обыграл Шварцмана и вышел в финал Ролан Гаррос
Испанец может защитить титул
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче соревнований он обыграл аргентинца Диего Шварцмана.
Ролан Гаррос. 9 октября
Рафаэль Надаль - Диего Шварцман 6:3, 6:3, 7:6 (7:0)
Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. Испанец трижды подал навылет, не совершил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету его соперника 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейка из 12.
В финале престижных грунтовых соревнований Надаль встретится с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция).
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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