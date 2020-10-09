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Долгополов может завершить карьеру
Пока он ещё не объявил об этом
Экс-первая ракетка Украины и 13-й номер рейтинга АТР 31-летний Александр Долгополов заявил в эфире 1+1, что всерьез задумывается о завершении карьеры:
"У меня был разрыв хряща в кисти. Мне делали две операции. Так она и не восстановилась. Играть я так и не смог.
Значит ли это то, что я поставил крест на теннисе? Ну, я рассматриваю этот вариант. Два года я старался. Но это тяжело все время пытаться. Я потренировался неделю-две – больно. Пока официально я об этом не объявлял, но рассматриваю.
Последние годы я сильно уставший был. Пожить обычной жизнью – это приятно. Обычная жизнь – когда мне никуда не нужно. Даже спустя два года меня не тянет к путешествиям каким-то. Хочу – тренируюсь, хочу – нет. Более размеренная стала жизнь".
Свой последний матч Долгополов провел более двух лет назад – в мае 2018 года.
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