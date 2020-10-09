  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос. Джокович в напряженном матче обыграл Циципаса и вышел в финал соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос. Джокович в напряженном матче обыграл Циципаса и вышел в финал соревнований

Теннис
(1 голосов)

Матч длился 4 часа

Ролан Гаррос. Джокович в напряженном матче обыграл Циципаса и вышел в финал соревнований
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Ролан Гаррос. ATP

Новак Джокович - Стефанос Циципас 6:2, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1

Продолжительность встречи составила 3 часа 58 минут. Первая ракетка мира 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 22. На счету Циципаса 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15. В третьем сете серб не реализовал матч-пойнт.

В финале соревнований Джокович встретится со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, который в полуфинале обыграл Диего Шварцмана.

Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...