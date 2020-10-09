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Ролан Гаррос. Джокович в напряженном матче обыграл Циципаса и вышел в финал соревнований
Матч длился 4 часа
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса.
Ролан Гаррос. ATP
Новак Джокович - Стефанос Циципас 6:2, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1
Продолжительность встречи составила 3 часа 58 минут. Первая ракетка мира 5 раз подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-пойнтов из 22. На счету Циципаса 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 15. В третьем сете серб не реализовал матч-пойнт.
В финале соревнований Джокович встретится со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем, который в полуфинале обыграл Диего Шварцмана.
Открытый чемпионат Франции завершится 12 октября. Рафаэль Надаль является действующим чемпионом соревнований, в прошлогоднем финале он победил Доминика Тима — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
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