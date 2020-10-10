Джокович прокомментировал выход в финал Roland Garros

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Франции после победы над греком Стефаносом Циципасом (АТР №5).

"Этот турнир - дом Рафы, он выиграл 12 раз. Но у меня есть 2015 год, когда я победил его в четвертьфинале. Матч с Надалем на Ролан Гаррос - это самая сложная задача в теннисе. Но я мотивирован на то, чтобы победить.

Я не чувствую физического утомления после сегодняшнего матча. Победа на Ролан Гаррос стала бы вишенкой на торте. Надеюсь, мне удастся показать свой теннис - потому что это от меня нужно. Но я близок к трофею" - сказал Новак.