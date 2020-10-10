  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович прокомментировал выход в финал Roland Garros
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович прокомментировал выход в финал Roland Garros

Теннис
(1 голосов)

За титул будет настоящая битва

Джокович прокомментировал выход в финал Roland Garros
UA-Футбол
Новина українською

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата Франции после победы над греком Стефаносом Циципасом (АТР №5).

"Этот турнир - дом Рафы, он выиграл 12 раз. Но у меня есть 2015 год, когда я победил его в четвертьфинале. Матч с Надалем на Ролан Гаррос - это самая сложная задача в теннисе. Но я мотивирован на то, чтобы победить.

Я не чувствую физического утомления после сегодняшнего матча. Победа на Ролан Гаррос стала бы вишенкой на торте. Надеюсь, мне удастся показать свой теннис - потому что это от меня нужно. Но я близок к трофею" - сказал Новак.

Напомним, что ранее Надаль прокомментировал свой выход в финал соревнований.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...