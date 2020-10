Швёнтек – Кенин. Анонс и прогноз на финал Ролан Гаррос

Непредсказуемый WTA-тур продолжает на Шлемах генерировать один сенсационный финал за другим, а на Ролан Гаррос уж тем более давно никого не удивить новыми именами. С 2015 года в Париже среди теннисисток, не входящих в топ-10 мирового рейтинга, до финала добирались Луция Шафаржова, Елена Остапенко и Маркета Вондроушова. Сегодня эту компанию пополнит 19-летняя Ига Швёнтек, а ее соперницей станет главное открытие 2020 года София Кенин, которая в этом коронавирусном сезоне уже выигрывала мэйджор.

Как Швёнтек и Кенин двигались к финалу Ролан Гаррос

Ига Швёнтек во время своего сумасшедшего прорыва в Париже отдала своим соперницам всего 23 гейма – за последние 30 лет в более доминирующем стиле до финала на Открытом чемпионате Франции добиралась только Мэри Пирс.

И списать это достижение полячки на слабую сетку не получится – жертвами Швёнтек на Ролан Гаррос стали прошлогодняя финалистка Маркета Вондроушова, обладательница крайне неудобного стиля Се Шувэй, экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар, чемпионка 2018 года и двукратная финалистка Симона Халеп, а также Мартина Тревизан и Надя Подороска, которые доказали свой класс после побед над Кики Бертенс и Элиной Свитолиной соответственно.

София Кенин после 0:6, 0:6 от Виктории Азаренко на турнире в Риме на Ролан Гаррос в четырех из шести матчей была вынуждена провести на корте максимальные три сета, причем для шестой ракетки мира все могло закончиться уже в первом раунде против Людмилы Самсоновой, когда американка в решающем сете отыгралась с 0:2.

У Кенин был только один легкий матч на турнире, а ведь уровень ее оппозиции заметно уступает тем соперницам, с которыми имела дело Швёнтек. София впервые столкнулась с теннисисткой из топ-50 только в полуфинале, когда в двух сетах огорчила Петру Квитову.

Швёнтек vs Кенин: главные цифры

- На пути к финалу Ига Швёнтек в шести матчах сделала 150 виннерсов (по 60 с форхенда и бэкхенда).

- София Кенин провела несколько трехсетовых матчей, а потому активно выигранных мячей у нее больше – 194, включая 82 с форхенда и 99 с бэкхенда.

- Обе финалистки в «плюсе» относительно виннерсов и количества неудачных действий. У Швёнтек 110 невынужденных ошибок, а у Кенин 169.

- Швёнтек на Ролан Гаррос на приеме сделала 32 брейка в 46 геймах. У Кенин также внушительный процент результативных действий на подаче соперницы – американка выиграла 34 гейма на приеме при 70 попытках.

- На своей подаче Швёнтек проиграла 9 геймов, а Кенин 18 раз позволяла соперницам сделать брейк. У Кенин 69% отыгранных брейк-поинтов (40 из 58) против 63% у Швёнтек (15 из 24).

- У Швёнтек существенное преимущество над Кенин по игре на второй подаче – 63% выигранных мячей против 46%. На первой подаче показатели теннисисток практически идентичные – 67% на 66 в пользу полячки.

Швёнтек и Кенин еще не встречались на взрослом уровне

Финал 2020 года на Ролан Гаррос станет лишь вторым за более чем 20 лет, в котором соперницы впервые сыграют друг с другом на уровне WTA-тура. Аналогичный опыт три года назад имели Елена Остапенко и Симона Халеп – тогда все закончилось в пользу теннисистки из Латвии.

Хотя Швёнтек и Кенин еще не успели выяснить отношения на взрослом уровне, финалистки Открытого чемпионата Франции знакомы с возможностями друг друга. На Ролан Гаррос 2016 года Ига и София пересеклись в третьем раунде юниорского турнира – полячка выиграла в двух сетах (6:4, 7:5), но уже в следующем матче проиграла 4-й сеяной из России Анастасии Потаповой.

Национальный фактор в пользу Швёнтек – у полячки 15:5 против теннисисток из США, в то время как Кенин не выиграла ни одного из трех матчей против соперниц из Польши.

Что еще нужно знать о финале Ролан Гаррос?

- Ига Швёнтек – первая теннисистка из Польши, которой в Открытой эре удалось дойти до финала на Ролан Гаррос. Она может стать первой в истории польской чемпионкой турнира Большого шлема.

- София Кенин попытается стать третьей теннисисткой за последние 20 лет с титулами на Australian Open и Ролан Гаррос. В 2001-м году два Шлема подряд взяла Дженнифер Каприати, а 5 лет назад своеобразный дубль оформила и Серена Уильямс.

- Впервые за 17 лет в финале Ролан Гаррос сыграют теннисистки моложе 21 года.

This will be the 1st time since 2003 that both @rolandgarros finalists are 21-and-under (21yo Henin d. 20yo Clijsters). #RG20 pic.twitter.com/SulmpiXFox

- Финал Ролан Гаррос станет самым молодым на Шлемах с января 2008 года, когда 20-летняя Мария Шарапова обыграла 20-летнюю Ану Иванович. Иге Швёнтек и Софии Кенин на двоих также полные 40 лет.

- София Кенин в случае победы в финале Ролан Гаррос станет первой теннисисткой после Анжелик Кербер, которой в одном сезоне удастся выиграть несколько Шлемов. Достижение американке будет вдвойне ценным, ведь в этом году прошли только три из четырех запланированных мэйджоров.

Sofia Kenin beats Petra Kvitova 6-4, 7-5 to reach a 2nd Grand Slam final in this crazy 2020.



She will try to be the first player to win two Women's Singles Grand Slams in a season since Kerber in 2016.



[getty] pic.twitter.com/ItYdCrp1Pa