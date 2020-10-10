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Надаль и Джокович установят четыре исторические рекорды в день финала Roland Garros
Нас ожидает великая битва
Первая и вторая ракетки мира, серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль в день своего финального матча на Открытом чемпионате Франции установят исторические рекорды в мировом теннисе.
Во-первых, для двух соперников это будет 57-я очная встреча. Никто в истории мужского тенниса не встречался друг с другом больше, чем они.
Во-вторых, в финальных матчах АТР серб и испанец встретятся 27-й раз. Никто раньше не разыгрывал сколько трофеев друг с другом.
В-третьих, теннисисты 8-й раз встретятся в рамках розыгрыша Roland Garros. Никто из мужчин не встречался на этом турнире чаще их.
В-четвертых, завтрашний финал станет 9-й очной встречей Надаля и Джоковича в решающих матчах турниров Большого Шлема. Правда, это не новый рекорд, а повторение уже существующего (Надаль - Федерер).
Ранее Новак Джокович
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