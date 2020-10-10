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Стефанос Циципас: Я сожалею, что слишком поздно разобрался в некоторых вещах

Теннис
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Комментарий грека

Стефанос Циципас: Я сожалею, что слишком поздно разобрался в некоторых вещах
UA-Футбол
Новина українською

Греческий теннисист, шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал прокомментировал поражение в полуфинале Roland Garros от серба Новака Джоковича (АТР №1). Его слова цитирует Reuters:

"Я жалею, что слишком поздно разобрался в некоторых вещах, которые пробовал на тренировках и пытался внедрить в этом матче. Это были новые элементы, и я жалею, что начал их пробовать. Лучше бы я держался своей обычной игры.

Это была большая ошибка - что я два сета пробовал что-то новое, а потом вернулся к тому, что работало. У меня получился хороший камбэк, и я показывал отличный теннис - кроме пятого сета, к которому организм оказался не готов. Физически я просел.

Новак практически достиг совершенства в своем игровом стиле, и это невероятно. Это меня очень вдохновляет на работу, чтобы пытаться достичь того же совершенства, уметь на корте все. Он сегодня хорошо подавал, и я мало что создавал на приеме. Мог бы сделать гораздо больше, но принимал слишком пассивно. А на подаче у меня весь матч были проблемы. Очень мало геймов я удержал под ноль или легко.

Это демонстрирует хорошие качества Новака, его способность бороться на корте" - сказал он.

Напомним, что Надаль и Джокович установят четыре исторические рекорды.

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