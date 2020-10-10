  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ига Швёнтек побеждает Кенин в финале Открытого чемпионата Франции и берет титул
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ига Швёнтек побеждает Кенин в финале Открытого чемпионата Франции и берет титул

Теннис
(2 голосов)

Поздравляем польскую спортсменку с исторической победой

Ига Швёнтек побеждает Кенин в финале Открытого чемпионата Франции и берет титул
UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка, 53-я ракетка мира Ига Швёнтек сенсационно побеждает в финале Открытого чемпионата Франции. В решающем матче за титул она одолела американку Софию Кенин (WTA №7).

Roland Garros - Grand Slam, Париж, Франция

21 сентября - 11 октября

Грунт

Призовой фонд: 20 млн. Долл.

Одиночный разряд

Финал

София Кенин (США) (WTA №7) - Ига Швёнтек (Польша) (WTA №53)

0 - 2 (4-6; 1-6)

Первый сет полька начала очень уверенно, забрав свой мяч под ноль. Продолжила она дело и на подаче соперницы, сразу сделав брейк. При счете 0-3 американка смогла забрать свой гейм и взять следующую подачу Швёнтек. Спортсменки явно нашли свой ритм и почувствовали игру, обе действовали на своих мячах надежно и почти безошибочно. Первой сбой дала американка, при счете 3-4 не смогла защититься и отпустила соперницу подавать на сет. Швёнтек имела шанс завершить первую партию, но не использовала сет-бол, а затем проиграла и гейм в целом. Кэнин же вместо того, чтобы сравнять счет, сдала свой мяч и позволила Иге завершить начатое.

Ига Швёнтек побеждает Кенин в финале Открытого чемпионата Франции и берет титул - изображение 1

Второй сет Швёнтек начала с проигранной подачи. В равной борьбе при счете 30-40 американке повезло с отскоком. Правда София сразу же ответила сопернице взаимностью и позволила сравнять счет. После трех сыгранных геймов в партии Кенин взяла медицинский перерыв, пожаловавшись на боль в перемотанной ноге. Был ли это тактический ход от спортсменки, или действительно возникли проблемы - неизвестно. В любом случае этот тайм-аут на пользу Кенин не пошел. После возвращения на корт она сразу же проиграла свою подачу и отпустила оппонентку уже на два гейма. Швёнтек играла очень уверенно и надежно, просто неся соперницу ногами вперед. Итог партии 6-1 - абсолютно логичный и по игре.

Ига Швёнтек побеждает Кенин в финале Открытого чемпионата Франции и берет титул - изображение 2

Таким образом, Ига Швёнтек стала первой польской теннисисткой, сумевшей выиграть турнир Большого Шлема. Также, она стала первой чемпионкой Ролан Гаррос с 2007 года, забравшей титул за минимальных 14 партий. Последней 13 лет назад это удалось Жюстин Энен.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Roland Garros Ролан Гаррос София Кенин Ига Швёнтек Ига Свёнтек
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
10.10.2020 в 18:58
Талантище. Не проиграла ни одного сета за весь турнир.
Ответить
0
0
alktus (Хмельницкий)
10.10.2020 в 18:32
Поздравляю! Но хочу спросить, что делает данная новость в топе на футбольном сайте?
Ответить
+1
0
adidas77 (Cумы)
10.10.2020 в 18:12
Браво Ига! Вот так рождаются новые звезды!!! А у нас всё в таких мучениях проходит, для наших подающих надежды молодых теннисисток.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...