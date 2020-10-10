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Ига Швёнтек побеждает Кенин в финале Открытого чемпионата Франции и берет титул
Поздравляем польскую спортсменку с исторической победой
Польская теннисистка, 53-я ракетка мира Ига Швёнтек сенсационно побеждает в финале Открытого чемпионата Франции. В решающем матче за титул она одолела американку Софию Кенин (WTA №7).
Roland Garros - Grand Slam, Париж, Франция
21 сентября - 11 октября
Грунт
Призовой фонд: 20 млн. Долл.
Одиночный разряд
Финал
София Кенин (США) (WTA №7) - Ига Швёнтек (Польша) (WTA №53)
0 - 2 (4-6; 1-6)
Первый сет полька начала очень уверенно, забрав свой мяч под ноль. Продолжила она дело и на подаче соперницы, сразу сделав брейк. При счете 0-3 американка смогла забрать свой гейм и взять следующую подачу Швёнтек. Спортсменки явно нашли свой ритм и почувствовали игру, обе действовали на своих мячах надежно и почти безошибочно. Первой сбой дала американка, при счете 3-4 не смогла защититься и отпустила соперницу подавать на сет. Швёнтек имела шанс завершить первую партию, но не использовала сет-бол, а затем проиграла и гейм в целом. Кэнин же вместо того, чтобы сравнять счет, сдала свой мяч и позволила Иге завершить начатое.
Второй сет Швёнтек начала с проигранной подачи. В равной борьбе при счете 30-40 американке повезло с отскоком. Правда София сразу же ответила сопернице взаимностью и позволила сравнять счет. После трех сыгранных геймов в партии Кенин взяла медицинский перерыв, пожаловавшись на боль в перемотанной ноге. Был ли это тактический ход от спортсменки, или действительно возникли проблемы - неизвестно. В любом случае этот тайм-аут на пользу Кенин не пошел. После возвращения на корт она сразу же проиграла свою подачу и отпустила оппонентку уже на два гейма. Швёнтек играла очень уверенно и надежно, просто неся соперницу ногами вперед. Итог партии 6-1 - абсолютно логичный и по игре.
Таким образом, Ига Швёнтек стала первой польской теннисисткой, сумевшей выиграть турнир Большого Шлема. Также, она стала первой чемпионкой Ролан Гаррос с 2007 года, забравшей титул за минимальных 14 партий. Последней 13 лет назад это удалось Жюстин Энен.
???????? Polish Perfection ???????? @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul— Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2020
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