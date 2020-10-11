Битва титанов: часть №9. Как Надаль и Джокович играли в финалах Шлемов

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Перевод и адаптация – UA-Футбол

Еще до выхода на корт на финал Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль и Новак Джокович установили массу рекордов. Этих рекордов будет еще больше вне зависимости от того, кто сегодня вечером поднимет над головой трофей Ролан Гаррос.

Джокович и Надаль восемь раз встречались в финалах турниров Большого шлема – каждый выиграл по четыре матча. Сегодняшний результат изменит ход непрекращающейся битвы между двумя знаковыми теннисистами в истории игры.

Роджер Федерер с 20-ю победами все еще остается самым титулованным теннисистом на турнирах Большого шлема, у Надаля 19 титулов, а у Джоковича – 17. Если Надаль в воскресенье в рекордный 13-й раз заберет титул Coupe des Mousquetaires, то он впервые поравняется с Федерером по количеству мэйджоров. Если же выиграет Джокович, то он приблизится к величайшим игрокам всех времен и соберет свой второй карьерный Большой шлем, чего не делал ни один другой теннисист в Открытую эру.

Надаль и Джокович проведут лишь второй финал на турнире Большого шлема с тех пор, как Рафа обыграл серба в решающем матче Ролан Гаррос-2014. В последний раз они оспаривали мэйджор на Australian Open 2019 года – Джокович выиграл в трех сетах и оформил пока что единственную безоговорочную победу в противостоянии с Надалем в финальных матчах на Шлемах.

Прежде чем Надаль и Джокович столкнуться за титул в Париже, давайте вспомним все восемь предыдущих финалов на Шлемах между двумя лидерами мирового рейтинга.

Australian Open-2019: Джокович в трех сетах (6:3, 6:2, 6:3)

Первый за пять лет финал Шлема между Джоковичем и Надалем стал для серба одним из лучших матчей в карьере. Новак за два первых сета проиграл на своей подаче всего шесть очков и допустил лишь четыре невынужденных ошибки. Надаль свой единственный брейк-поинт в матче не реализовал в третьем сете при счете 2:3.

Титул в Мельбурне стал для Джоковича 15-м на Шлемах, что позволило сербу обойти Пита Сампраса и выйти на чистое третье место по количеству мэйджоров. Попутно Новак после седьмого титула официально увековечил свое имя в качестве самого титулованного теннисиста в истории Открытого чемпионата Австралии, опередив Роя Эмерсона и Роджера Федерера.

«Идеальный матч – это победа 6:0, 6:0. Но я думаю, что матч 2019 года в финале Australian Open против Надаля – вероятно, один из лучших матчей против моего главного соперника. Это был лучший теннис, который я когда-либо показывал», - вспоминает Джокович.

Ролан Гаррос-2014: Надаль в четырех сетах (3:6, 7:5, 6:2, 6:4)

На момент этого матча у Джоковича было только шесть титулов Большого шлема – и именно победы в Париже не хватало Новаку, чтобы собрать карьерный Большой шлем. Надаль не дал сербу осуществить его мечту, защитил статус первой ракетки мира и стал первым теннисистом в истории с как минимум девятью титулами на одном мэйджоре. В тот день Рафа стал 14-кратным победителем турниров Большого шлема и сравнялся с Питом Сампрасом.

До встречи на Ролан Гаррос Надаль проиграл Джоковичу восемь из последних девяти сетов. На старте матча испанец вновь оказался в положении догоняющего, когда Новак сделал брейк в восьмом гейме и отыграл несколько брейк-поинтов. Хотя победитель первого сета выигрывал 9 из 11 предыдущих матчей между Надалем и Джоковичем на турнирах Большого шлема, Рафа быстро перехватил инициативу и вскоре повел в матче. Последняя попытка Джоковича зацепиться за финал произошла в середине четвертого сета, когда Новак сделал обратный брейк в седьмом гейме, но тут же допустил борьбу на своей подаче, а затем на матч-боле совершил двойную ошибку.

US Open-2013: Надаль в трех сетах (6:2, 3:6, 6:4, 6:1)

Надаль и Джокович в третий раз за последние четыре года разыгрывали титул в Нью-Йорке. Испанец начал уверенней, но Джокович в середине второго сета изменил ход матча. Градус напряжения в финале увеличился в третьем сете – Джокович первым сделал брейк, однако Надаль в шестом гейме вернул свою подачу и снова захватил контроль над игрой. В четвертом сете Рафа повел 3:0 и спокойно добрался до своего 13-го Шлема в карьере. Джокович же в том матче совершил 53 невынужденных ошибки.

Ключом к победе Надаля стало доминирование в тех розыгрышах, которые продолжались пять и более ударов (64 из 111). Вторая ракетка мира смертоносно действовал на решающих мячах, реализовав 7 из 12 брейк-поинтов.

Достойной наградой для Надаля после его второго титула на US Open стали личные поздравления в раздевалке от королевы Испании Софии.

Ролан Гаррос-2012: Надаль в четырех сетах (6:4, 6:3, 2:6, 7:5)

Надаль и Джокович в четвертый раз встречались на грунтовом Шлеме – на тот момент Рафа по личным встречам в Париже вел 3:0, причем каждый матч испанец выигрывал в трех сетах. Для Джоковича этот матч 8-летней давности имел особенное значение, ведь в случае победы Новак становился первым теннисистом со времен Рода Лэйвера, который был бы действующим победителем всех четырех турниров Большого шлема.

Финал Ролан Гаррос-2012 из-за дождя с многочисленными перерывами растянулся на два дня. На старте матча Надаль с 34 виннерсами и 29 невынужденными ошибками забрал два сета, но после возобновления игры Джокович выдал серию из восьми успешных геймов подряд и впервые выиграл сет у Надаля на грунтовом Шлеме. В четвертом сете Джокович повел 2:1, прежде чем матч не был прерван из-за наступления темноты. Когда игра возобновилась в понедельник, Надаль вышел на свой привычный уровень доминирования на грунте и оформил победу за 3 часа и 49 минут.

Australian Open-2012: Джокович в пяти сетах (5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5)

Восемь лет назад Джокович и Надаль в Мельбурне провели самый продолжительный финал в истории турниров Большого шлема (5 часов и 53 минуты), превзойдя на 59 минут решающий матч на US Open 1988 года, в котором Матс Виландер обыграл Ивана Лендла.

Джокович на пути к седьмой победе подряд над Надалем в пятом сете отыгрался с счета 2:4. Тот матч стал для испанца первым проигранным финалом на Шлемах, в котором он выиграл первый сет.

На церемонии награждения Джокович и Надаль были настолько измотанными, что организаторы Australian Open принесли теннисистам стулья.

US Open-2011: Джокович в четырех сетах (6:2, 6:4, 6:7, 6:1)

Для Джоковича, первой ракетки мира, титул в Нью-Йорке стал третьим на Шлемах в 2011 году. Серб впервые выиграл Открытый чемпионат США и взял реванш у Надаля за поражение в финале 2010 года. Благодаря той победе Джокович продлил свою гегемонию над испанцем в финалах того сезона – 6:0.

В первых двух сетах Надаль дважды вел с брейком, однако Джокович каждый раз возвращался в игру, оказывая на испанца постоянное давление благодаря своему великолепному приему, навыкам на задней линии и грамотному использованию углов, принуждая Рафу совершать нетипичные для него невынужденные ошибки.

Надаль показав свой характер в третьем сете, когда при счете 5:6 не дал Джоковичу подать на титул, а затем выиграл тайбрейк. Однако испанцу не удалось сохранить высокий уровень игры – в четвертом сете Джокович сделал два брейка и оформил победу за 4 часа и 9 минут. Новак после победы на US Open стал шестым игроком в Открытой эре с тремя победами на Шлемах в одном сезоне.

Уимблдон-2011: Джокович в четырех сетах (6:4, 6:1, 1:6, 6:3)

Надаль к первому и пока единственному финалу с Джоковичем на Уимблдоне подошел в статусе первой ракетки мира и двукратного чемпиона травяного Шлема. В первых двух сетах серб был великолепен – он сделал 22 виннерса и доминировал над Надалем на задней линии. Но затем испанец показал, за счет чего одержал 20 побед подряд во Всеанглийском клубе.

На Уимблдоне с 1927 года в финале никому не удавалось отыграться с 0:2 по сетам. Игра Надаля в третьей партии дала его фанатам надежду на камбэк, однако в четвертом сете Джокович после обмена ранними брейками вернул контроль над игрой и выиграл матч за 2 часа и 28 минут, став трехкратным чемпионом Шлемов. Сразу после Уимблдона Новак впервые возглавил рейтинг АТР.

US Open-2010: Надаль в четырех сетах (6:4, 5:7, 6:4, 6:2)

Надаль в Нью-Йорке прервал серию из трех поражений от Джоковича и впервые выиграл Открытый чемпионат США, попутно став седьмым теннисистом в истории с карьерным Большим шлемом.

Хотя из-за дождя финал 2010 года был отложен на один день, Надаль уверенней начал матч, сразу же сделав брейк. В четвертом гейме Джокович восстановил равновесие, однако Рафа тут же взял еще одну подачу серба. При счете 4:4 и 30/30 в концовке второго сета теннисисты из-за дождя покинули корт на 1 час и 57 минут. Когда матч возобновился, Джокович сделал поздний брейк и стал первым, кому на том турнире удалось взять сет у Надаля.

Однако в дальнейшем Джокович не выдержал постоянного давления Надаля на своей подаче. Лидер посева в двух финальных сетах заработал 16 брейк-поинтов и три из них конвертировал в брейки. Матч-бол Надаль реализовал спустя 3 часа и 43 минуты после первого удара по мячу.

Финал Ролан Гаррос-2020 между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем начнется в 16:00 по киевскому времени.

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