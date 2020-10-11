Победительница Roland Garros: Я отлично поработала за эти две недели и не ожидала, что выиграю титул

Победительница Открытого чемпионата Франции, полька Ига Швёнтек (WTA №53) прокомментировала победу в финальном матче турнира.

"Я очень горжусь собой. Я отлично поработала в эти две недели и не ожидала, что выиграю титул. Это потрясающе. Наверное, это судьбоносный опыт для меня. Я творю историю, но я считаю, что достижение Радванской все равно больше, она играла на высшем уровне, наверное, лет двенадцать. Я точно не помню сколько. Многие будут нас сравнивать. Но думаю, что я должна показывать достаточно стабильный уровень ближайшие пару лет, чтобы хотя бы претендовать на звание лучшей теннисистки Польши, потому что мне предстоит еще очень много работы. Пока этот статус сохраняется за ней.

Как я скрывала свои переживания? Каждый игрок, который участвует в финале турнира Большого Шлема, волнуется. София тоже могла нервничать, ведь она не робот. Я боялась, что мы обе будем нервничать и не сможем показывать свой лучший теннис, потому что это сложно делать под таким давлением. Но я действовала так, как и в предыдущих матчах. Фокусировалась на технике и тактике. Я пыталась защитить себя от ожиданий, просто играла мяч за мячом. Как я говорила ранее, мне было все равно, проигрываю или выигрываю. Так что, я считаю, что ключом было держать свои ожидания на низком уровне.

Я не знаю, как бы действовала, если бы трибуны были заполнены или хотя бы одна сторона. Мне трудно сказать. Возможно, на другом турнире Большого Шлема, если я доберусь до решающих стадий, полуфинала или финала, я увижу, как это. Но для меня это будет новый опыт, так как нынешний турнир особенный. Я получила определенный опыт на турнирах в США. Там тоже не было зрителей, но у меня были высокие ожидания от себя, потому что многие из топ-игроков отказались от выступления. Для меня это было не очень хорошо. Поэтому я должна была работать над этим и привыкнуть к матчам без зрителей. Думаю, я бы тогда справилась, если бы они присутствовали, потому что я получаю дополнительный заряд энергии и подбадриваю себя" - сказала она.