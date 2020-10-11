София Кенин: Конечно, я расстроена и разочарована

Американская теннисистка, финалистка Открытого чемпионата Франции София Кенин прокомментировала поражение в решающем матче турнира.

"Конечно, я расстроена и разочарована. Она провела очень хороший матч. Она сейчас на ходу, демонстрирует отличный теннис. Не хочу оправдываться, но моя нога была не в лучшем состоянии. Это тоже огорчает. Надеюсь, она восстановится быстрее. Ига очень хорошо сегодня подавала, пробивала с форхенда, оказывала мячу вращения. Также она отлично действовала с бекхенда и выполняла укороченные удары. Конечно, мне бы хотелось выиграть, но я довольна своим выступлением. Некоторые упоминали мое поражение в Риме, а я смогла дойти до финала.

В первом сете иногда все шло не так, как мне хотелось. Я довольно вяло его начала. Наверное, из-за нервов или чего-нибудь еще. Но я нашла свой ритм. Мы провели длительный гейм при счете 3:3, потом очень долгий на моей подачи. Я смогла спасти сетбол, потом вела 15-0, но все как-то не шло в мою сторону. Ну, и моя нога. В конце сета стало совсем плохо, поэтому я вызвала физио. К сожалению, это произошло в таком важном матче. Но, как я сказала, Ига здорово играла. Я отдаю ей должное.

Я не помню, когда меня начала беспокоить нога. В первых двух матчах все было нормально. Наверное, это началось в третьем круге или четвертом. Тогда я точно была с тейпом. Я не могу точно вспомнить. У меня и раньше были проблемы, но не так часто. Я хорошо работала в зале и никаких проблем не было. Наверное, это произошло из-за моих непростых трехсетовых матчей. На грунте физические нагрузки гораздо выше. Ты должен больше двигаться на корте и скользить по покрытию.

Это был отличный сезон. Было много положительных вещей, а отрицательные - это пандемия. Агент сказал, что мой баланс побед и поражения на "шлемах" 15-2. Это очень хорошо. Я хорошо проявила себя на этих турнирах. Я победила в Австралии, дошла до четвертого круга на US Open. Здесь сыграла в финале. Плохо, что сезон для нас закончился. Мне бы хотелось, чтобы было больше турниров. Использую это время, чтобы восстановить ногу и отдохнуть. А потом начать предсезонную подготовку.

О, я забыла о турнире в Остраве. Я туда не поеду, учитывая состояние моей ноги. Мне нужно отдохнуть. По поводу следующего сезона пока ничего не знаю. Знаю, что будет двухнедельный карантин. Но я пока не думала об этом. Я сейчас не могу ответить конкретно о своих планах, потому что не знаю, что будет происходить дальше" - сказала она.