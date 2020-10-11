Джокович – Надаль. Текстовая онлайн-трансляция финала Ролан Гаррос

Финал Ролан Гаррос-2020 между 12-кратным победителем турнира Рафаэлем Надалем и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем пройдет на центральном корте Парижа имени Филиппа Шатрие.

Теннисисты выйдут на разминку в 16:00 по киевскому времени.

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15:37. Сегодня в мире тенниса может произойти историческое событие – если Рафаэль Надаль защитит победу в Париже, то станет 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема и впервые догонит по титулам Роджера Федерера. Попутно грунтовый король с Мальорки будет сражаться за свою 100-ю викторию на кортах Ролан Гаррос.

15:30. Добрый день. UA-Футбол приглашает на кульминационное событие Ролан Гаррос – финал среди мужчин между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Главное блюдо Открытого чемпионата Франции начнут подавать ровно через 30 минут. Оставайтесь с нами!