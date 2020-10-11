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Фотосессия Швентек с главным трофеем Roland Garros. Фото

Теннис
(1 голосов)

Полька неплохо выглядит рядом с кубком

Фотосессия Швентек с главным трофеем Roland Garros. Фото
UA-Футбол
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Польская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек (WTA №53) провела фотосессию с главным трофеем турнира.

Фотосессия Швентек с главным трофеем Roland Garros. Фото - изображение 1

Фотосессия Швентек с главным трофеем Roland Garros. Фото - изображение 2

Фотосессия Швентек с главным трофеем Roland Garros. Фото - изображение 3

Фотосессия Швентек с главным трофеем Roland Garros. Фото - изображение 4

Комментарий Швёнтек

Комментарий Кенин

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В статье: Roland Garros Ролан Гаррос Ига Швёнтек
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