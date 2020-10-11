Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фотосессия Швентек с главным трофеем Roland Garros. Фото
Полька неплохо выглядит рядом с кубком
Польская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Франции Ига Швёнтек (WTA №53) провела фотосессию с главным трофеем турнира.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гинтер: С Украиной сыграли не лучшим образом
- Никто не желает на лидерское место, анонс 6-го тура Первой лиги
- Поражение Украины, лидерство Испании, слухи о Вернидубе. Главные новости за 10 октября
- Надаль и Джокович установят четыре исторические рекорды в день финала Roland Garros
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...