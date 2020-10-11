Катерина Завацкая: Я даже подумать не могла, что Ига сможет выиграть Шлем

Украинская теннисистка Катерина Завацкая (WTA №112) прокомментировала победу польки Иги Швёнтек (WTA №53) в финале Открытого чемпионата Франции. Ее слова цитирует sport.ua:

Фотосессия Швьонтек с кубком Roland Garros

- Какие общие впечатления от увиденного в финале Ролан Гаррос. За счет чего Швентек так доминировала в Париже?

- Мне казалось на тренировках, что у нее нет ничего особенного: подкручненная хватка на ударе справа, специфическая техника при ударах. Но все равно было видно, что игрок перспективный, так как она молода и разумно играет.

Но чтобы выиграть Шлем прямо сейчас, я и не могла подумать об этом, что именно она станет чемпионкой. Но отдаю должное, потому что игра у нее очень непредсказуемая, разнообразная.

Швентек бьет очень рано по мячу, и он летит быстро за счет ее работы ног, и за счет того, что она настолько рано по нему играет, не дает игроку времени среагировать или создать какую-то комбинацию, - сказала она.