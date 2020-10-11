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Определились победители парных соревнований на Roland Garros
Мужчины и женщины получили своих чемпионов
Немецкая пара Андреас Миц / Кевин Кравиц победили в парном разряде Открытого чемпионата Франции. В финальном матче они одолели хорватско-бразильскую пару Мате Павич / Бруно Соарес. Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу победителей этого поединка, на счету которых четыре эйса и отсутствие двойных ошибок.
А вот у женщин победительницами соревнований стала венгерско-французская пара Тимея Бабош / Кристина Младенович. В финале они победили американо-чилийский дуэт Дезире Кравчик / Алекса Гуарача. Счет встречи 2-0 (6-4; 7-5) в пользу победительниц поединка, в активе которых 2 эйса и 9 двойных ошибок.
Напомним, что ранее Ига Швёнтек
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