  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Определились победители парных соревнований на Roland Garros
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определились победители парных соревнований на Roland Garros

Теннис
(1 голосов)

Мужчины и женщины получили своих чемпионов

Определились победители парных соревнований на Roland Garros
UA-Футбол
Новина українською

Немецкая пара Андреас Миц / Кевин Кравиц победили в парном разряде Открытого чемпионата Франции. В финальном матче они одолели хорватско-бразильскую пару Мате Павич / Бруно Соарес. Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу победителей этого поединка, на счету которых четыре эйса и отсутствие двойных ошибок.

А вот у женщин победительницами соревнований стала венгерско-французская пара Тимея Бабош / Кристина Младенович. В финале они победили американо-чилийский дуэт Дезире Кравчик / Алекса Гуарача. Счет встречи 2-0 (6-4; 7-5) в пользу победительниц поединка, в активе которых 2 эйса и 9 двойных ошибок.

Напомним, что ранее Ига Швёнтек прокомментировала победу на Roland Garros.

Фотосессия Швьонтек с главным трофеем турнира

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Roland Garros Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...