Определились победители парных соревнований на Roland Garros

Немецкая пара Андреас Миц / Кевин Кравиц победили в парном разряде Открытого чемпионата Франции. В финальном матче они одолели хорватско-бразильскую пару Мате Павич / Бруно Соарес. Счет встречи 2-0 (6-3; 7-5) в пользу победителей этого поединка, на счету которых четыре эйса и отсутствие двойных ошибок.

А вот у женщин победительницами соревнований стала венгерско-французская пара Тимея Бабош / Кристина Младенович. В финале они победили американо-чилийский дуэт Дезире Кравчик / Алекса Гуарача. Счет встречи 2-0 (6-4; 7-5) в пользу победительниц поединка, в активе которых 2 эйса и 9 двойных ошибок.

Напомним, что ранее Ига Швёнтек прокомментировала победу на Roland Garros.