Рафаэль Надаль уничтожил Новака Джоковича в финале Roland Garros

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль победил в финале Открытого чемпионата Франции 2020. В решающем матче за титул он одолел первую ракетку планеты Новака Джоковича.

Roland Garros - Grand Slam, Париж, Франция

21 сентября - 11 октября

Грунт

Призовой фонд: 20 млн.долл

Финал

Новак Джокович (Сербия, АТР №1) - Рафаэль Надаль (Испания, АТР №2)

0 - 3 (0-6; 2-6; 5-7)

Первым в этом поединке выпало подавать сербском теннисисту. И первый же гейм выдался для него непростым. При счете 40-15, казалось, ничего не угрожает редутам Новака, однако Надаль сумел забрать три подряд мяча и заработать брейк-поинт, который он с первого раза же реализовал. Начало действительно драматичное для лучшего теннисиста мира. Надаль ответил на своей подаче почти аналогично, позволив сопернику с 40-15 выйти на 40-40, но два следующих очка испанец положил в свою копилку. Это выглядело нереально, но сложилось впечатление, что Джокович поплыл. Серб снова отдал свою подачу, а Рафа на его фоне действовал идеально - в буквальном смысле летал по корту и почти не ошибался. Характер этого легендарного испанца показал момент на его следующей подачи: суметь отыграть три брейка, и завершить гейм эйсом - это под силу только этому бульдогу (как часто называют Надаля). Вести в два мяча и проиграть 4 очка подряд на своей подаче - приговор для Новака. Рафаэль довел дело до логического завершения на собственных мячах. Первая партия - в сухую для Бога Roland Garros. Такого не ожидал никто. С 341-го матча на турнирах Большого Шлема Джокович всего 3-ий раз проиграл сет со счетом 0-6. До этого переиграть его с таким счетом смогли Доминик Тим и Марат Сафин.

Второй сет Новак начал также с проблемами, но все же при счете больше он сумел загнать соперника, и заставить его ошибиться. Надаль тоже, хотя и не так уверенно, но забрал свой гейм. А вот успех серба оказался перманентным. В упорной борьбе он проиграл свою вторую подачу в партии и снова отпустил соперника. Надаль просто шикарно действовал на контратаках, а Новак ко всему частенько непринужденно ошибался. При счете 3-1 Рафа сделал еще один брейк (хотя правильнее сказать Новак отдал свой гейм). Все поняли, что вторая партия движется по сценарию первой. Серб выглядел абсолютно растерянным, не знал что делать. Противник демонстрировал нечеловеческие скорости и машинную точность в своих действиях. Еще один гейм Джокович все же сумел забрать себе в актив, но не более. Рожденный для грунта - именно такое название получил испанец. И только такой может нести лучшего (???) теннисиста мира с подобным счетом. 6-2 и одна партия от исторической виктории.

Третий сет серб начал с легкой победы на своей подаче. Надаль действовал в своем стиле, ничего не могло сбить его с того пути, который он себе наметил. Взял Новак и свою вторую подачу, хотя и со скрипом, сумев реализовать лишь показатель "больше". Но Рафа упорно делал ставку на свои мячи и ждал ошибки от соперника. Долго не пришлось. Третью подачу Джокович провалил, допустив три невынужденные и отдав ее сопернику под ноль. А в следующем гейме в Надале проснулся "типичный Рафа". В борьбе, упорно защищая свой мяч испанец все же позволил сопернику возродить интригу в матче и сделать обратный брейк. Новак почувствовал запах крови, очень уверенно забрал свою подачу и впервые в матче повел в счете. Испанец быстро оправился, взял свой гейм, и имел шанс сделать очередной брейк, но серб спас себя. Интрига жила, она зарождалась. Счет 5-5 давал поводы задуматься - чего же ожидать от обоих, сможет ли Новак перетащить матч в четвертую партию, или Рафаэль завершит все в этом сете. И удача повернулась ко второму лицом, а к первому - тем местом, которым она стояла к нему весь матч. Брейк на подаче серба и успешная подача на титул - Надаль приготовил это блюдо perfectamente (замечательно - испан.). 7-5 - безусловно, этот поединок ляжет на страницы теннисной истории.

Для Надаля эта победа на Открытом чемпионате Франции принесла ему рекордный 20-й титул Большого шлема, рекордный 13-й титул на Ролан-Гаррос и свою 100-ю победу на турнире.