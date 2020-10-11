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Надаль сравнялся с Федерером по количеству выигранных Шлемов
Испанец повторил рекорд швейцарца
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль после
Так, в матче за чемпионство на Roland Garros он добыл 20 титул на турнирах Большого Шлема. В новейшей истории мало кто из экспертов верил в то, что возможно повторить достижение легендарного Федерера, но не менее легендарный Надаль развеял этот миф.
Эта победа стала 100-й для Рафаэля на Roland Garros. В его активе 13 титулов Открытого чемпионата Франции.
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