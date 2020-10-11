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Надаль сравнялся с Федерером по количеству выигранных Шлемов

Теннис
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Испанец повторил рекорд швейцарца

Надаль сравнялся с Федерером по количеству выигранных Шлемов
UA-Футбол
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Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль после победы над Новаком Джоковичем (АТР №1) в финале Открытого чемпионата Франции повторил историческое достижение швейцарца Роджера Федерера (АТР №4).

Так, в матче за чемпионство на Roland Garros он добыл 20 титул на турнирах Большого Шлема. В новейшей истории мало кто из экспертов верил в то, что возможно повторить достижение легендарного Федерера, но не менее легендарный Надаль развеял этот миф.

Эта победа стала 100-й для Рафаэля на Roland Garros. В его активе 13 титулов Открытого чемпионата Франции.

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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль Roland Garros Ролан Гаррос
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