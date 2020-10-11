Надаль сравнялся с Федерером по количеству выигранных Шлемов

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль после победы над Новаком Джоковичем (АТР №1) в финале Открытого чемпионата Франции повторил историческое достижение швейцарца Роджера Федерера (АТР №4).

Так, в матче за чемпионство на Roland Garros он добыл 20 титул на турнирах Большого Шлема. В новейшей истории мало кто из экспертов верил в то, что возможно повторить достижение легендарного Федерера, но не менее легендарный Надаль развеял этот миф.

Эта победа стала 100-й для Рафаэля на Roland Garros. В его активе 13 титулов Открытого чемпионата Франции.