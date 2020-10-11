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Федерер поздравил Надаля с победой на Roland Garros. Фото

Теннис
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Знак уважения от швейцарца

Федерер поздравил Надаля с победой на Roland Garros. Фото
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер (АТР №4) поздравил испанца Рафаэля Надаля (АТР №2) с победой на Открытом чемпионате Франции. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я всегда с величайшим уважением относился к своему другу Рафе как к человеку и как к чемпиону. Как мой самый сложный соперник на протяжении многих лет, я считаю, что мы заставили друг друга стать лучшими игроками. Поэтому для меня честь поздравить его с 20-й победой на Большом шлеме. Особенно удивительно, что сейчас он выиграл "Ролан Гаррос" невероятных 13 раз, что является одним из крупнейших достижений в спорте. Я также поздравляю его команду, потому что никто не может сделать это сам. Надеюсь, 20 - это лишь очередной шаг в продолжении путешествия для нас обоих. Молодец, Рафа. Ты заслуживаешь этого"

Федерер поздравил Надаля с победой на Roland Garros. Фото - изображение 1
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В статье: Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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