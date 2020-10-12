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Рейтинг WTA: Свитолина осталась в топ-5, рекорд Костюк
Обновленное положение в женском теннисном рейтинге
Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос не смогла улучшить свое положение в рейтинге WTA – уроженка Одессы обошла Каролину Плишкову, но пропустила финалистку Парижа Софию Кенин.
Марта Костюк за счет первого в карьере попадания в основу Ролан Гаррос с понедельника стала 113-й ракеткой мира и обновила личный рекорд.
Екатерина Козлова после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции покинула топ-100.
Что касается чемпионки Ролан Гарррос, то Ига Швёнтек начала неделю в статусе 17-й ракетки мира.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780
4 (6). Софья Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260
6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
8 (11). Петра Квитова (Чехия) – 4516
9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505
10 (9). Серена Уильямс (США) – 4080
…
29 (28). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
104 (99). Катерина Козлова (Украина) – 718
113 (119). Марта Костюк (Украина) – 643
117 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633
144 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507
161 (153). Ангелина Калинина (Украина) – 436
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