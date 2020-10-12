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Рейтинг WTA: Свитолина осталась в топ-5, рекорд Костюк

Теннис
(1 голосов)

Обновленное положение в женском теннисном рейтинге

Рейтинг WTA: Свитолина осталась в топ-5, рекорд Костюк
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал Ролан Гаррос не смогла улучшить свое положение в рейтинге WTA – уроженка Одессы обошла Каролину Плишкову, но пропустила финалистку Парижа Софию Кенин.

Марта Костюк за счет первого в карьере попадания в основу Ролан Гаррос с понедельника стала 113-й ракеткой мира и обновила личный рекорд.

Екатерина Козлова после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции покинула топ-100.

Что касается чемпионки Ролан Гарррос, то Ига Швёнтек начала неделю в статусе 17-й ракетки мира.

Рейтинг WTA. 12 октября 2020 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (6). Софья Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5260

6 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8 (11). Петра Квитова (Чехия) – 4516

9 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4505

10 (9). Серена Уильямс (США) – 4080

29 (28). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

104 (99). Катерина Козлова (Украина) – 718

113 (119). Марта Костюк (Украина) – 643

117 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633

144 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507

161 (153). Ангелина Калинина (Украина) – 436

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Марта Костюк
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