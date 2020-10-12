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Рейтинг АТР: Стаховский близок к вылету из топ-200
Ситуация в мужском рейтинге
Украина близка к тому, чтобы остаться без представителей в топ-200 рейтинга АТР. После Ролан Гаррос Сергей Стаховский откатился на 6 позиций и стал 190-й ракеткой мира. Илья Марченко отдалился от возвращения в топ-200 еще на 6 строк.
Что касается лидеров, то Новак Джокович по-прежнему недосягаем для Рафаэля Надаля, а Доминик Тим уверенно замыкает топ-3.
После Открытого чемпионата Франции в топ-10 два дебютанта – полуфиналист Диего Шварцман стал 8-й ракеткой мира, а Андрей Рублев расположился на 10-й строчке.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 740
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5925
6 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650
8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) – 3180
9 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 3075
10 (12). Андрей Рублёв (Россия) – 2974
…
190 (181). Сергей Стаховский (Украина) – 314
216 (210). Илья Марченко (Украина) – 255
417 (414). Владислав Орлов (Украина) – 88
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