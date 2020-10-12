Рейтинг АТР: Стаховский близок к вылету из топ-200

Украина близка к тому, чтобы остаться без представителей в топ-200 рейтинга АТР. После Ролан Гаррос Сергей Стаховский откатился на 6 позиций и стал 190-й ракеткой мира. Илья Марченко отдалился от возвращения в топ-200 еще на 6 строк.

Что касается лидеров, то Новак Джокович по-прежнему недосягаем для Рафаэля Надаля, а Доминик Тим уверенно замыкает топ-3.

После Открытого чемпионата Франции в топ-10 два дебютанта – полуфиналист Диего Шварцман стал 8-й ракеткой мира, а Андрей Рублев расположился на 10-й строчке.

Рейтинг АТР. 12 октября 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 740

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5925

6 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650

8 (14). Диего Шварцман (Аргентина) – 3180

9 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 3075

10 (12). Андрей Рублёв (Россия) – 2974

…

190 (181). Сергей Стаховский (Украина) – 314

216 (210). Илья Марченко (Украина) – 255

417 (414). Владислав Орлов (Украина) – 88